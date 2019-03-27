Перенести вступление закона о хостелах предложили в Совфеде и Госдуме

В Совфеде и Госдуме предложили отложить вступление в силу закона о запрете хостелов в жилых помещениях, передает ТАСС.

Отмечается, что в Совфеде начало действие закона предложили отсрочить до 1 октября 2019 года, а в Госдуме настаивают на переносе сроков до 1 июля.

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«Мы настаиваем на позиции, что далее чем до 1 июля мы отложить не можем», — добавил первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Ранее сообщалось, что Совфед отклонил закон о запрете хостелов.

Согласно принятому Госдумой закону, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием, которое обеспечивает безопасность, шумоизоляцию и т.д.