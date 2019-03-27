Бизнес-омбудсмен заинтересовался задержанием Абызова

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в данный момент он изучает обстоятельства задержания экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Абызову предъявлено обвинение по статье ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество»).

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«Нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем, или же как чиновником и руководителем госкомпании», — сказал Титов.

Ранее «Коммерсантъ» узнал суть предъявленных Абызову обвинений.