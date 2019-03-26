Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК

Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обеспечит рост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты, сообщает РИА «Новости».

На расширенном заседании коллегии Минфина он заявил, что соответствующий законопроект готов.

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«Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам», --заявил Сплуанов.

По его словам, механизм ИПК позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный ресурс — около 1,5% ВВП.

Он отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

Ранее глава Банка Эльвира Набиуллина раскрыла подробности реформы пенсионных накоплений.