В России объяснили последствия блокировки Starlink на Украине для российских БПЛА

Блокировка беспилотников с незарегистрированными терминалами Starlink на территории Украины осложнит выполнение задач как для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для российских военнослужащих. Об этом заявил эксперт Василий Кашин газете «Взгляд».

По его словам, одна из мер, которые были предприняты SpaceX для помощи украинской армии, — это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км в час. Кроме того, был создан «белый список» находящихся на Украине модемов Starlink, все остальные будут автоматически блокироваться. Кашин объяснил, это значит, что мера затронет и те подразделения ВСУ, где продолжают летать незарегистрированные терминалы, которые были взяты при помощи активистов, волонтеров или спонсоров.

Военный эксперт подчеркнул, что обе меры являются вполне реальными и чувствуются военными как со стороны Украины, так и со стороны Российской Федерации. По его мнению, можно сделать вывод, что решение SpaceX по Starlink осложнит деятельность российской армии в зоне специальной военной операции.

«У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Видимо, России придется направить большие силы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», — резюмировал он.

Ранее на Украине предупредили об отключении терминалов Starlink.