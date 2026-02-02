Пациентка пожаловалась на иркутского психотерапевта, домогавшегося ее годами

Девушка обвинила психотерапевта из Иркутска в приставаниях прямо на приемах. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала пострадавшая по имени Диана, впервые она пришла на прием к специалисту Леониду в 2019 году. В тот момент она жаловалась на панические атаки.

Изначально психотерапевт произвел на нее хорошее впечатление, но позже он стал вести себя неподобающе. Так, он якобы допускал неуместные прикосновения, объятия. На одном из приемов якобы стал снимать с нее одежду и угрожал поставить ей тяжелый диагноз, если она кому-то расскажет.

Позже Леонид якобы заставлял восхищаться им и гладить по голове.

«Девушка заявляет, что Леонид манипулировал ею и внушал чувство вины, утверждая, будто она сама этого хотела», – сообщается в публикации.

Поняв, что проблемы со здоровьем усугубляются, девушка рассказала обо всем жене психотерапевта. Затем она обратилась в Следственный комитет. По словам Дианы, специалист приставал и к другим пациенткам.

