Тутберидзе прибыла в Италию на Олимпийские игры

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прибыла в Италию перед стартом зимних Олимпийских игр 2026 года.

Совместное фото из Милана с заслуженным тренером России опубликовал в соцсетях казахстанский конькобежец Евгений Кошкин.

На Олимпиаде выступят воспитанники Тутберидзе. За Грузию на Играх выйдет дочь тренера Диана Дэвис в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Дэвис также будет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия. Ученица Аделия Петросян выступит в нейтральном статусе, а Ника Эгадзе, который в январе выиграл чемпионат Европы, также представит Грузию.

29 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

