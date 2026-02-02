Размер шрифта
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела в отношении председателя суда в ЛНР

Глава СК потребовал возбудить дело в отношении председателя суда Антрацита
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователи ЛНР провели проверку в отношении Антрацитовского городского суда Сергея Костулина по факту получения взятки через посредника в особо крупном размере (1,5 млн рублей).

14 января Бастрыкин сообщил, что бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток на сумму 272 млн рублей. По данным следствия, одна из полученных им взяток предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, а другие — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку.
 
