Лавров заявил о росте товарооборота США и России до $25 млрд
Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил рост российского-американского товарооборота в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, в последние два года наблюдается неуклонный рост товарооборота между странами.
«Двусторонний товарооборот… вышел в прошлом году на уровень 25 миллиардов долларов», — сказал Лавров.
Реклама
Он добавил, что этот показатель ниже рекорда 2011 года, когда речь шла о $31 млрд, однако эти цифры улучшились по сравнению с показателями при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.
Ранее в США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС.