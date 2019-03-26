Лавров заявил о росте товарооборота США и России до $25 млрд

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Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил рост российского-американского товарооборота в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, в последние два года наблюдается неуклонный рост товарооборота между странами.

«Двусторонний товарооборот… вышел в прошлом году на уровень 25 миллиардов долларов», — сказал Лавров.

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Он добавил, что этот показатель ниже рекорда 2011 года, когда речь шла о $31 млрд, однако эти цифры улучшились по сравнению с показателями при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Ранее в США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС.