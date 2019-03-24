Японию предупредили о крахе из-за 10 дней празднования отречения императора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/163/10108163/AP_16214251823250-pic905-895x505-77866.jpg">

В Японии банки и брокеры опасаются колебаний валютных курсов и резкого роста спроса на наличные в период 10-дневных выходных, объявленных в честь отречения от престола японского императора Акихито. Об этом пишет газета The Financial Times.

Валютный аналитик Юджиро Гото указал на невысокую торговую активность в японских йенах, что, по его мнению, за длительные выходные может привести к «внезапному краху».

Реклама

Также отмечается, что фирмы по торговле ценными бумагами обеспокоены тем, что будут делать их клиенты в случае проблем на внешних рынках, если те захотят продать акции. По данным издания, во избежание таких проблем ряд брокерских компаний уже заявил о намерении работать в два из десяти официальных выходных.

Кроме того, японские регуляторы призвали банки заранее принять меры, чтобы не допустить проблем с наличными в стране из-за пустых банкоматов.

Отречение 85-летнего императора Японии Акихито запланировано на 30 апреля 2019 года, на следующий день на престол взойдет наследный принц Нарухито.

Ранее сообщалось, что в Японии выбрали титул для императора после передачи трона.