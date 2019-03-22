Бойко сделал Медведеву предложение по газу

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявили о желании сохранить транзит российского газа путем создания газотранспортного консорциума, передает РИА «Новости».

Об этом Медведчук заявил на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым.

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«Это наша позиция с Юрием Анатольевичем (Бойко) и это позиция «Оппозиционной платформы – За жизнь» - нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать с одной стороны «Газпром»... заинтересовать потребителей в Европе и заинтересовать Украину, которая будет транзитировать», — сказал Медведчук.

По его словам, Украине важно сохранить транзит российского газа через территорию страны.

Ранее сообщалось, что встреча прошла в резиденции Медведева в Горках.