Стали известны доходы бюджета от роста НДС

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Бюджет получит 800 млрд руб. за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

По имеющимся данным, рост НДС также увеличит налогооблагаемую базу по другим фискальным сборам — Налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), импортным пошлинам и налогу на прибыль.

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При этом отмечается, что доходы от увеличения НДС могут оказаться больше в случае ускорения инфляции и увеличения ВВП.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о росте ВВП в 2019 году.