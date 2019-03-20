В России новые украинские санкции назвали «конвульсиями Порошенко»

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал «конвульсиями Порошенко» новые антироссийские санкции, введенные Украиной, передает RT.

По словам Цекова, украинский лидер Петр Порошенко пять лет делал все для того, чтобы «уничтожить русский, российский дух на Украине», однако, по его мнению, он вряд ли станет новым президентом.

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«Многое говорит о том, что он вряд ли будет выбран президентом. Я думаю, что это антироссийские конвульсии Порошенко. Он понимает, что дальше уже может не руководить Украиной, но напоследок надо сделать еще что-то плохое для России», — отметил Цеков.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел дополнительные санкции против России.

Также Украина продлила санкции против четырех банков с российским капиталом.