WSJ: следственные органы заинтересовались Boeing 737 MAX

Федеральные прокуроры и представители министерства транспорта США заинтересовались самолетами Boeing 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как отмечается, по меньшей мере один человек, участвующий в разработке лайнера, был вызван для дачи показаний 11 марта, на следующий день после крушения пассажирского лайнера в Эфиопии.

Пока не ясно, связан ли запрос минюста с проверкой Федерального управления гражданской авиации, которая сосредоточена вокруг системы безопасности. Авиационные власти выясняют, могла ли система сыграть роль в крушении лайонера эфиопских авиалиний, в результате которого погибли 157 человек.