Тимур Родригез расторг алиментное соглашение на содержание экс-супруги

Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин сообщил «Газете.Ru», что суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены шоумена. Заседание состоялось 29 января.

По словам Жорина, Родригез обратился с иском в суд, чтобы отменить ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей экс-супруге.

«Сегодня было судебное заседание по иску Родригеза о расторжении алиментного соглашения. Перед разводом он подписал с бывшей супругой соглашение о ежемесячной выплате 500 тысяч рублей на ее содержание, помимо содержания детей. В связи с изменившимися обстоятельствами Тимур Родригез обратился в суд. Сегодня состоялось финальное заседание, на котором суд удовлетворил исковые требования в полном размере и алиментное соглашение на содержание бывшей супруги было расторгнуто. Теперь он ей не должен платить по 500 тысяч рублей в месяц, как это делал на протяжении длительного времени», — заявил Сергей Жорин.

Адвокат отметил, что Тимур Родригез лично присутствовал на заседании. Он рассказал, что шоумен высказал свою позицию по данному вопросу, суд услышал его и удовлетворил иск.

В декабре 2025 года Тимур Родригез проиграл суд по алиментам экс-супруге Анне Девочкиной. Артист хотел уменьшить размер выплат на содержание их общих сыновей — Мигеля и Даниэля. После развода Родригеза с Девочкиной дети остались жить с мамой. Официально брак был расторгнут в мае 2025 года, однако шоумен делился, что расстался с бывшей женой еще в 2023 году.

