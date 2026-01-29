Мужчина пришел домой после своих похорон

В Таиланде родственник вернулся домой к семье живым после собственных похорон, пишет Mothership.

В провинции Чианграй на севере Таиланда семье пришлось обратиться в полицию для эксгумации тела после того, как выяснилось, что в могиле был похоронен не их родственник.

Близкие 48-летнего мужчины ранее считали, что его не стало. Тело, которое приняли за него, было доставлено домой в соседнюю провинцию, после чего состоялись похороны.

Ошибка вскрылась спустя несколько дней, когда мужчина неожиданно вернулся домой живым.

СМИ не уточняют, по какой причине произошла ошибка при опознании тела. После эксгумации тело передали его законным родственникам для проведения надлежащих похоронных и религиозных обрядов в соответствии с их вероисповеданием.

В связи с инцидентом начато расследование, цель которого — установить, на каком этапе была допущена ошибка при идентификации, а также принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее в Эквадоре женщина начала подавать признаки жизни на собственных похоронах.