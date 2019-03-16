На Украине дефицит госбюджета вырос в 8,5 раз

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Дефицит украинского бюджета за январь-февраль этого года вырос в 8,5 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно данным минфина страны, дефицит госбюджета находится на уровне 13,6 млрд гривен (более $500 млн). При этом за указанный период ведомство разместило облигации внутреннего госзайма на сумму 60,1 млрд грн (более $2 млрд).

Ранее украинский президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что европейские рынки останутся открытыми для украинских товаров.