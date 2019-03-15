Bloomberg: Дерипаска подал в суд на минфин США из-за санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в иск к американскому минфину США и лично к главе ведомства Стивену Мнучину с требованием снять наложенные на него санкции. Об этом сообщает агентство Bloonberg со ссылкой на судебные документы.

Сам Дерипаска назвал себя в иске «последней жертвой» внутриполитической борьбы в США вокруг предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. По его словам, он несправедливо и незаконно подвергся преследованиям Управления по контролю над иностранными активами Соединенных Штатов.

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В иске говорится, что потери Дерипаски в результате санкций составили $7,5 млрд.

Ранее CNN сообщил, что Мнучина хотят допросить из-за послабления санкций против Дерипаски.