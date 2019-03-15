Курс доллара обновил октябрьский минимум

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Курс доллара во время торгов на Московской бирже обновил минимум с октября 2018 года, опустившись до 65,155 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов

Уточняется, что в последний раз валюта Соединенных Штатов торговалась ниже этой отметки 24 октября 2018 года.

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Также сообщается, что курс евро по состоянию на 17.48 мск уменьшился на 15 коп. и составил 73,93 руб. Подчеркивается, что 13 марта евро обновил минимум к рублю с августа 2018 года.

При этом официальный курс доллара и евро на вырос.