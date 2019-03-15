МАКС не будут проводить в России в 2019 году

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в России в 2019 году. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что вместо МАКС будет проводиться Международный военно-морской салон «МВМС-2019», который пройдет в Санкт-Петербурге.

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Причина данного решения не уточняется.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин предложил создать сверхзвуковой пассажирский самолет.