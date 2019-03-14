Торговые переговоры Трампа и Си Цзиньпина отменены

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/12102775/RTX6JBXG-pic905-895x505-723.jpg">

Встреча главы США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина по вопросам торговых переговоров не состоятся в этом месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов США Стивена Мнучина.

Как отмечается, перед проведением саммита необходимо выполнить еще много работы.

Реклама

До этого торговые переговоры были запланированы на конец марта.

Ранее сообщалось, что Трамп оценил торговые переговоры с КНР, отметив, что они проходят «позитивно