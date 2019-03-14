FT: «Северный поток — 2» нашел способ выйти из-под юрисдикции ЕС

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Группа по проекту газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает возможность создания отдельной компании под строительство оставшегося участка в 50 км, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Такие меры могут нарушить планы Европейского союза, который намерен регулировать весь проект на $9,5 млрд с помощью энергетических правил союза. Отмечается, что новая компания будет владеть и управлять небольшой частью трубопровода, который будет пролегать на дне в территориальных водах Германии.

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Небольшой участок в 50 км будет подчиняться правилам ЕС, однако вся остальная часть «Северного потока — 2», которая составляет почти 1200 км по дну Балтийского моря, останется вне юрисдикции Евросоюза, рассказали три источника Financial Times. Этот план находится на стадии рассмотрения.

Ожидается, что строительство трубопровода будет завершено к концу 2019 года.

Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию, которая предлагает остановить строительство «Северного потока — 2». Кроме того, США на этой неделе заявили о планах ввести против него санкции.