Страны Латинской Америки массово запрещают полеты Boeing 737 MAX

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Ведомства гражданской авиации Бразилии, Мексики, Чили, Коста-Рики, Колумбии, Ямайки временно запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что Мексика наложила запрет на эксплуатацию и Boeing 737 MAX 8, аналогичного разбившемуся в Эфиопии, и Boeing 737 MAX 9.

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Ранее президент США Дональд Трамп приостановил полеты на Boeing 737 MAX в США.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX.