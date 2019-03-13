Медведев утвердил план по развитию нефтегазохимического сектора до 2025 года

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что он подписал план мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора до 2025 года, передает ТАСС.

Как отмечается, соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что нефтегазохимический сектор может дать «существенный мультипликативный эффект для всей экономики». Кроме того, изменения в этой сфере могут вызвать рост в других отраслях, которые перерабатывают и потребляют синтетическую продукцию.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак рассказал о запасах нефти и газа.