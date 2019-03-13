Медведев утвердил план по развитию нефтегазохимического сектора до 2025 года
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что он подписал план мероприятий по развитию нефтегазохимического сектора до 2025 года, передает ТАСС.
Как отмечается, соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что нефтегазохимический сектор может дать «существенный мультипликативный эффект для всей экономики». Кроме того, изменения в этой сфере могут вызвать рост в других отраслях, которые перерабатывают и потребляют синтетическую продукцию.
Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак рассказал о запасах нефти и газа.