Россия призвала США одуматься

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В российском МИДе отреагировали на расширение санкций, которые коснулись в том числе российского банка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД России напомнили о «скудном» эффекте санкций, которые США применяли в отношении России, и заявили, что на этот раз действия США нанесут вред доллару.

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«Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле», — отметили в ведомстве.

Ранее в МИД ответили на обвинение Помпео «Роснефти» в закупке нефти у PDVSA.