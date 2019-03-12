Евро обрушился ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до отметки в 73,99 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс евро находился ниже 74 руб. 25 февраля текущего года.

Накануне официальный курс евро расчетами «завтра» снизился на 28,34 копейки и составил 74,2896 руб.