Вьетнам отказался выдавать лицензии на полеты Boeing 737 MAX

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Авиационные власти Вьетнама не будут выдавать местным авиакомпаниям лицензии на полеты лайнеров Boeing 737 MAX до тех пор, пока не будут установлены причины крушения самолета этой модели в Эфиопии. Об этом сообщает портал Viet Nam News.

Глава Управления гражданской авиации Вьетнама (CAA) подчеркнул, что в настоящее время Boeing 737 MAX не используются местными авиакомпаниями. При этом, по его словам, первый такой самолет должен был появиться во Вьетнаме в октябре нынешнего года. Он отметил, что вьетнамские власти не допустят эксплуатацию лайнера в стране до тех пор, пока не будет установлена причина крушения Boeing 737 MAX.

Ранее сообщалось, что три латиноамериканские авиакомпании отказались эксплуатировать Boeing 737 MAX.