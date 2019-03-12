Вьетнам отказался выдавать лицензии на полеты Boeing 737 MAX
Авиационные власти Вьетнама не будут выдавать местным авиакомпаниям лицензии на полеты лайнеров Boeing 737 MAX до тех пор, пока не будут установлены причины крушения самолета этой модели в Эфиопии. Об этом сообщает портал Viet Nam News.
Глава Управления гражданской авиации Вьетнама (CAA) подчеркнул, что в настоящее время Boeing 737 MAX не используются местными авиакомпаниями. При этом, по его словам, первый такой самолет должен был появиться во Вьетнаме в октябре нынешнего года. Он отметил, что вьетнамские власти не допустят эксплуатацию лайнера в стране до тех пор, пока не будет установлена причина крушения Boeing 737 MAX.
Ранее сообщалось, что три латиноамериканские авиакомпании отказались эксплуатировать Boeing 737 MAX.