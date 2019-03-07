FT: Британия ужесточит требования для визы инвестора из-за атаки в Солсбери

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В Великобритании ужесточат правила выдачи виз инвесторам в рамках борьбы с отмыванием денег, пишет британская газета Financial Times.

В прошлом по визе Tier 1 в Великобритании обосновалось большое количество инвесторов из России и Китая, добавляет FT. Теперь инвесторы из зарубежных стран, в том числе из России, столкнутся с более высокими требованиями.

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Как отмечает издание, жесткие меры являются следствием атаки на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Именно после данного инцидента ухудшились отношения Великобритании и России.

Новые правила министерства внутренних дел Британии вступят в силу в апреле. Для получения визы инвестора категории Tier 1 соискателям потребуется доказать распоряжение суммой в более 2 млн фунтов ($2,55 млн) в течение как минимум двух лет, а не 90 дней, как было ранее.

Отмечается, что инвестиции соискателей должны быть сделаны в британские предприятия, а не ценные бумаги.

В декабре стало известно, что Британия остановила выдачу виз инвесторам из-за богачей-преступников.