FT: Британия ужесточит требования для визы инвестора из-за атаки в Солсбери
В Великобритании ужесточат правила выдачи виз инвесторам в рамках борьбы с отмыванием денег, пишет британская газета Financial Times.
В прошлом по визе Tier 1 в Великобритании обосновалось большое количество инвесторов из России и Китая, добавляет FT. Теперь инвесторы из зарубежных стран, в том числе из России, столкнутся с более высокими требованиями.
Как отмечает издание, жесткие меры являются следствием атаки на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». Именно после данного инцидента ухудшились отношения Великобритании и России.
Новые правила министерства внутренних дел Британии вступят в силу в апреле. Для получения визы инвестора категории Tier 1 соискателям потребуется доказать распоряжение суммой в более 2 млн фунтов ($2,55 млн) в течение как минимум двух лет, а не 90 дней, как было ранее.
Отмечается, что инвестиции соискателей должны быть сделаны в британские предприятия, а не ценные бумаги.
В декабре стало известно, что Британия остановила выдачу виз инвесторам из-за богачей-преступников.