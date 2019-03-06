Курс доллара достиг отметки 66 рублей

Курс рубля снижается к доллару и евро на фоне подешевевшей нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 18.30 мск, курс доллара расчетами «завтра» повышался на 25 коп. до 66 рублей, а курс евро рос на 29 коп до 74,62 руб.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,7% — до $65,41 за баррель.

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Ранее сообщалось, что рубль открыл торги падением к доллару и евро.