Bloomberg узнал, зачем Трамп торопится закончить торговую войну

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Президент США Дональд Трамп давит на своих переговорщиков для заключения скорой торговой сделки с Китаем, поскольку ожидает увидеть после нее рост на фондовых рынках, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, Трамп обеспокоен, что отсутствие сделки с Китаем может вызвать падение на рынке ценных бумаг. Ранее во время торговых переговоров с китайской стороной Трамп заметил позитивную динамику на фондовом рынке, в частности, после решения отложить введение пошлин, отмечают источники.

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По информации источников, экономические советники Трампа сказали главе государства, что торговое соглашение с КНР может вызвать «ралли на фондовых рынках».

Агентство отмечает, что новое торговое соглашение с Китаем подтолкнет вперед его амбиции переизбраться в 2020 году, а также обеспечит необходимую Трампу победу после краха саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

На этой неделе Трамп выразил заинтересованность во встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем для подписания соглашения в марте.

Ранее сообщалось, что в марте между США и КНР может завершиться торговая война.