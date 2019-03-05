В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о «нежелании» России рассчитываться рублями

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после слов белорусского президента Александра Лукашенко о якобы нежелании российской стороны полностью переходить на расчеты в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, он впервые слышит об этом.

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«Наоборот, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами… мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что эта тема регулярно обсуждается на переговорах.

Ранее Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подход к интеграции с Россией.