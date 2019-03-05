Медведев оценил эффективность антироссийских санкций

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «воспитательный эффект» от западных санкций в отношении России — нулевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Многие наши партнеры осознают всю бесперспективность этой линии», — сказал Медведев.

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По его словам, он не может согласиться с оценкой санкций как «необходимого ответа».

Он также добавил, что главной целью санкций против России было стремление подорвать экономику страны.

Медведев подчеркнул, что эта попытка провалилась.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что повлиять на российскую политику методом санкций невозможно.