В ЕК заявили, что поправки к газовой директиве коснутся «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/803/12191803/tube-pic905-895x505-2105.jpg">

Глава директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Доминик Ристори заявил, что в комиссии ожидают, что поправки к газовой директиве Евросоюза (ЕС) вступят в силу до завершения «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ристори, директива начнет действовать до того, как закончится строительство проекта «Северного потока — 2».

Реклама

«Мы ожидаем быстрого вступления [директивы] в силу, то есть, до завершения «Северного потока-2», — сказал Ристори.

Ранее сообщалось, что в Германии вызвали беспокойство слова Новака о транзите газа через Украину.