Трамп попросил Китай немедленно снять пошлины с сельхозпродукции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил власти Китая незамедлительно снять пошлины с американской сельскохозяйственной продукции. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что торговые переговоры между странами проходят успешно.

«Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее, так как наши переговоры успешно продвигаются», — написал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен заключить взаимовыгодную торговую сделку с Китаем.