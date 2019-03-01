Офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA перенесут в Москву

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть офис нефтегазовой компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, передает РИА «Новости». Об заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Она пояснила, что перенос офиса PDVSA идет в рамках сотрудничества с «Роснефтью» и «Газпромом».

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«Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с «Роснефтью», с «Газпромом». Но сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения, и Европа не дает нам необходимых гарантий, потому что капиталистический мир нарушает свои собственные законы», — сказала Родригес.

Ранее сообщалось, что венесуэльская государственная компания PDVSA за прошлый месяц на 40% сократила экспорт нефти из-за санкций США.