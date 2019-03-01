«Мы за»: Лукашенко об общей валюте с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве, передает РИА «Новости».
Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
«Мы «за», коль уж касаться этого вопроса», — отметил Лукашкенко.
При этом он подчеркнул, что совместной валютой должен быть «общий рубль».
«И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер...Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль», — заключил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что расположение эмиссионного центра единой валюты не имеет значения. Белорусский лидер добавил, что он может находиться в Санкт-Петербурге — его любимом городе.
Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Россию разобраться с олигархами.