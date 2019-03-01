«Мы за»: Лукашенко об общей валюте с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве, передает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

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«Мы «за», коль уж касаться этого вопроса», — отметил Лукашкенко.

При этом он подчеркнул, что совместной валютой должен быть «общий рубль».

«И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер...Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль», — заключил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что расположение эмиссионного центра единой валюты не имеет значения. Белорусский лидер добавил, что он может находиться в Санкт-Петербурге — его любимом городе.

Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Россию разобраться с олигархами.