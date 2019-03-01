«Работают на совесть»: Путин рассказал о женщинах в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что женщины в России успешно реализуют себя в экономике, бизнесе и производстве. Об этом говорится в приветственной телеграмме на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечу, что в нашей стране женщины успешно трудятся в самых разных отраслях экономики, на предприятиях, в бизнес-структурах. Они ответственно подходят к делу, эффективно решают серьезные производственные задачи, работают, как говорится, на совесть», — говорится в сообщении Путина.

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Он пообещал, что государство продолжит создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.