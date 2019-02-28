Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к евро и доллару на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно информации на 10.12 мск, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 11 коп. и составил 65,90 руб., а курс евро уменьшился на 15 коп. и достиг показателя в 74,92 руб.

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Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются на открытии на фоне снижения поставок из Китая.