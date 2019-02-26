В Госдуме отреагировали на слова Тимошенко о покупке Украиной газа из России

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Виктор Водолацкий, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, заявил, что на Украине «политизируют» все вопросы, которые связаны с Россией. Слова Водолацкого передает RT.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что Киев не прекращал покупать российский газ.

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Водолацкий не стал комментировать заявления Тимошенко о том, что украинские власти якобы маскируют европейский газ под российский, а рассказал о финансовом положении нынешнего президента Украины Петра Порошенко, состояние которого якобы увеличилось «в несколько раз» с 2014 года (при этом он сослался на сообщения неких «международных информационных агентств»).

Также чиновник предположил, что если Тимошенко изберут президентом Украины, то она может заключить новое соглашение с «Газпромом» без посредников, что позволит снизить цену на газ в два раза.