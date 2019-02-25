Силуанов рассказал о мерах по снижению ипотечных ставок

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство не намерено заливать деньгами российский рынок для снижения ставок по ипотеке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Речь не идет о том, что государство будет заливать деньгами рынок, чтобы снижать ставки по ипотеке. Речь идет о том, что надо действовать системными мерами и точечно», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 24».

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Силуанов отметил, что системные меры заключаются в том,чтобы снижать инфляционные прогнозы и выйти на целевой показатель в 4%.

«Чем ниже инфляция, тем ниже будет и стоимость кредитных ресурсов, включая ипотечные займы», — сообщил Силуанов.

Точечными мерами, по его словам, например, являются субсидирование ипотечных кредитов для семей, имеющих второго и третьего ребенка.