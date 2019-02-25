В ПФР рассказали, сколько неработающих пенсионеров затронет перерасчет пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что перерасчет пенсий, который планируется до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Перерасчет затронет 12% неработающих пенсионеров. На 1 января 2019 года их насчитывается 34 млн человек», — говорится в сообщении ПФР.

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По оценке ведомства, на перерасчет пенсий по новой схеме потребуется 120 млрд руб. 2019-2024 годах.

Ранее сообщалось, что поправки, позволяющие проиндексировать пенсии сверх прожиточного минимума, одобрены комиссией правительства.

О необходимости пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом» заявлял президент России Владимир Путин.