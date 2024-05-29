В Госдуме связали заявление Трампа о бомбежке Москвы с его эпатажем

Слова Дональда Трампа о бомбежках Москвы могут быть связаны с ожиданиями аудитории и эпатажем кандидата на пост президента США. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился депутат Госдумы Александр Толмачев.

Парламентарий напомнил, что Трамп на «резких заявлениях» уже добирался до должности главы государства. На фоне судебных разбирательств республиканец использует любые методы и лозунги для победы на выборах, предположил Толмачев.

Депутат также отметил, что соответствующее заявление было сделано кулуарно, поэтому стоит отделять подобные высказывания от реальных дел.

«Трамп, как и другие участники предвыборной гонки, может выступать с какими угодно заявлениями. Нет сомнений, что и он, и другие его коллеги ни на миг не забывают про российскую ядерную триаду, которая обеспечивает условия, чтобы подобные высказывания не стали реальностью», — заявил Толмачев.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае, если бы Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай напал на Тайвань во время его президентства.

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