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Путин поручил обеспечить на Кубани создание объектов утилизации ТКО

Путин поручил обеспечить в Краснодарском крае создание объектов утилизации ТКО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился обеспечить создание в Краснодарском крае объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации главы государства, это необходимо сделать с учетом развития туристической инфраструктуры и увеличения объемов ТКО курортный сезон.

Перед этим Путин поручил кабинету министров в срок до 1 августа 2024 года представить предложения по вопросу совершенствования транспортной инфраструктуры для развития туризма на территории Крыма.

Незадолго до этого Путин поручил правительству подготовить и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта «Приморск». Отмечается, что необходимо также определить сроки реализации этих мероприятий, а также источники и объем их финансирования.

Ранее Путин распорядился создать единую цифровую платформу в сфере туризма.

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