Малообеспеченным пенсионерам пообещали доплаты сверх прожиточного минимума

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Малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума, сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального закона.

Данные выплаты станут возможными из-за того, что суммы индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) планируется исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, отмечается в проекте закона.

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Составители законопроекта уточнили, что сумма текущей индексации пенсии и ЕДВ будут выплачиваться сверх прожиточного минимума, который регламентирован законами.

«Причитающиеся пенсионерам с 1 января 2019 года суммы выплаты… выплачиваются территориальными органами Пенсионного фонда России не позднее 1 июля 2019 года», — говорится в проекте закона.

Пресс-служба правительства России отметила, что документ одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности. Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии могут проиндексировать на 2% с 1 апреля.