Путин: золотовалютные резервы России полностью покрывают внешний долг

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что золотовалютные резервы России в настоящее время в полной мере покрывают внешний долг.

«Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг. Как государственного, так и коммерческого сектора», — заявил Путин.

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Он отметил, что эти деньги работают, в полном объеме пост в бюджет средства от размещения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Совокупный доход от средств размещения ФНБ — 70,5 млрд руб.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.