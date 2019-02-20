Путин: золотовалютные резервы России полностью покрывают внешний долг
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что золотовалютные резервы России в настоящее время в полной мере покрывают внешний долг.
«Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг. Как государственного, так и коммерческого сектора», — заявил Путин.
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Он отметил, что эти деньги работают, в полном объеме пост в бюджет средства от размещения Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Совокупный доход от средств размещения ФНБ — 70,5 млрд руб.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.