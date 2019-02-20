Путин выступил за введение ипотечных каникул

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Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию поддержал идею введения ипотечных каникул.

По мнению президента, введение ипотечных каникул возможно без ущерба для финансовых организаций. Он пояснил, что такая отсрочка по выплатам возможна для россиян, которые временно лишились дохода. Это позволит предотвратить потерю ими жилья.

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«Загонять человека в тупик нельзя, нужны законодательные гарантии», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал о «мощном нравственном каркасе» России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.