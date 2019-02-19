Кудрин предрек шок для экономики от новых санкций

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предположил, что новые санкции могут вызвать шок в экономике, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия адаптировалась к действующим санкциям, но новые ограничения потребуют новых усилий.

«Действительно, адаптировались к определенному уровню санкций. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем-то, что сейчас», — сказал Кудрин.

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Он отметил, что санкции тормозят темпы роста российской экономики.

Ранее в Минэкономразвития рассказали об ущербе, который понесла Россия из-за ограничительных мер, принятых против нее другими странами.