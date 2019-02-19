В Австрии предсказали конец монополии Киева на транзит газа

Глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле заявил, что запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что после запуска газопровода Восточная Европа не сможет устанавливать слишком высокие цены за транзит, что положительно скажется на конкуренции.

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В то же время он добавил, что пренебрегать Украиной нельзя, так как Евросоюзу понадобится больше газа из-за отказа от атомной энергии и угля.

В связи с этим энергетические компании будут заинтересованы в использовании всех доступных маршрутов.