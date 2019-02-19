В Австрии предсказали конец монополии Киева на транзит газа
Глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле заявил, что запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он отметил, что после запуска газопровода Восточная Европа не сможет устанавливать слишком высокие цены за транзит, что положительно скажется на конкуренции.
Реклама
В то же время он добавил, что пренебрегать Украиной нельзя, так как Евросоюзу понадобится больше газа из-за отказа от атомной энергии и угля.
В связи с этим энергетические компании будут заинтересованы в использовании всех доступных маршрутов.