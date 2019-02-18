Кудрин назвал «чрезвычайной» ситуацию вокруг Калви

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал в твиттере ситуацию вокруг основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Он охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную для экономики.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — написал Кудрин.

Ранее защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест.