В Кремле прокомментировали дело главы Baring Vostok

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело против основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле внимательно следят за развитием событий вокруг дела Baring Vostok. Песков подчеркнул, что в настоящий момент Калви нельзя считать виновным по какому-то либо обвинению, поскольку суда еще не было.

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«Безусловно, мы хорошо знаем об инвестиционной деятельности, инвестиционной активности Майкла на российском рынке на протяжении многих лет, давайте дождемся того, как мы получим какую-то информацию по конкретным пунктам, в чем там обвиняют», — добавил Песков.

Также он выразил надежду на то, что арест Калви не скажется на инвестиционном климате в России.

Ранее в Baring Vostok отреагировали на данные о связи Калви с «Восточным» и «ПКБ».

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».