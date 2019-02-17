FT: ФРГ откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit

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Германия прекратит экстрадировать своих граждан в Великобританию сразу же после выхода Лондона из состава Евросоюза. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на текст официального уведомления.

В документе выражаются опасения относительно того, смогут ли Великобритания и ЕС в поддерживать сотрудничество в сфере безопасности на текущем уровне после Brexit.

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Подчеркивается, что Германия откажет Британии в экстрадиции даже в том случае, если Лондон осуществит Brexit, согласовав сделку с ЕС.

Великобритания покидает состав Евросоюза 29 марта.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Мэй вернется в Европу для переговоров по Brexit.